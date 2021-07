Business news: Sonatrach svela i motivi della partenza di Bp dall'Algeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato del gruppo algerino Sonatrach, Toufik Hakkar, ha confermato oggi la decisione della compagnia petrolifera britannica Bp di lasciare il comparto idrocarburi del Paese nordafricano. Il numero uno dell’azienda energetica algerina, presentando i risultati della compagnia, ha detto che Bp sta spostando l’attenzione verso le nuove fonti di energia per ridurre le emissioni di CO2, spiegando che l’azienda britannica sarà gradualmente sostituita in Algeria “da un altro partner”. Secondo indiscrezioni stampa, il gruppo Bp starebbe trattando la cessione dei suoi asset in Algeria con l’italiana Eni. In particolare, Bp starebbe valutando una cessione definitiva degli asset algerini con una possibile partecipazione nelle attività di Eni altrove, in particolare nello sviluppo di gas naturale liquefatto in Mozambico. Infine, l’amministratore delegato di Hakkar ha rivelato che un “grande progetto” nel campo delle industrie petrolchimiche sarà presto annunciato dopo il completamento degli studi necessari. (Res)