Business news: industria ittica, Airone prima realtà italiana a capitale privato in Costa d'Avorio

- Airone, azienda emiliana attiva nel settore delle conserve ittiche e alimentari, è la prima realtà italiana a capitale privato in Costa d’Avorio, e punta sulla pesca del tonno sostenibile con uno sguardo al futuro post-pandemia. Secondo le Nazioni Unite, ogni anno vengono pescate circa 7 milioni di tonnellate di tonno, uno dei pesci più consumati a livello globale. In questo scenario, a ricoprire un ruolo da protagonista è Airone, azienda con sede a Reggio Emilia e unità produttiva e di trasformazione della materia prima ad Abidjan, principale centro commerciale ivoriano. Airone impiega 30 dipendenti nel cuore della Food Valley italiana e 1500 – di cui oltre il 70 per cento donne – nel più grande hub industriale presente sulla costa africana occidentale, facendola risultare la prima realtà italiana a capitale privato in Costa d’Avorio. L’azienda emiliana gestisce 23 mila tonnellate di tonno all’anno e produce oltre 150 milioni di lattine. Il 65 per cento è destinato al mercato italiano, mentre la restante parte è destinata all’estero, in particolare Stati Uniti, Nord Europa, Penisola balcanica e Nord Africa. (Res)