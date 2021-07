Business news: società cinese Didi raccoglie oltre quattro miliardi da quotazione alla Borsa di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'app cinese dei servizi di trasporto Didi Chuxing ha raccolto oltre quattro miliardi di dollari in una delle più grandi offerte pubbliche iniziali (Ipo) per la Borsa di New York dal 2014. Lo ha riferito la rivista accademica di economia cinese "Chinese Economic Review". Vendendo a 14 dollari per azione, Didi ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre 67 miliardi di dollari, superando la valutazione dei 65 miliardi nel 2018, quando gli investitori privati hanno acquistato la società. Didi intende presentarsi alla Borsa di New York dopo aver superato Uber nelle principali città cinesi. Intanto, i rivali Meituan ed Ele.me hanno escluso Didi dai ricavi nel settore delle consegne. (Cip)