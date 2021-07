Business news: entra in vigore accordo contro doppia tassazione Hong Kong-Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra in vigore l'accordo firmato tra la Regione amministrativa speciale (Ras) di Hong Kong e la Georgia contro le doppie imposizioni. L'accordo, firmato nell'ottobre dello scorso anno, avrà effetto in relazione alle imposte di Hong Kong per qualsiasi anno a partire dal primo aprile 2022. "L'accordo con la Georgia, che aderisce all'iniziativa della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri), contribuirà a promuovere il commercio bilaterale e le attività di investimento", ha fatto sapere il governo regionale dell'ex colonia britannica. (Cip)