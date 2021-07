Business news: TikTok rimuove 7 milioni di profili di minorenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TikTok, la piattaforma social d'intrattenimento per la condivisione di clip video, ha rimosso oltre 7 milioni di account appartenenti a minori sotto i 13 anni durante il primo trimestre del 2021, compiendo un passo significativo per la tutela degli utenti. Lo ha comunicato la stessa azienda in un rapporto pubblicato sul suo sito web. Secondo quanto comunicato da TikTok, degli oltre 11,1 milioni di account rimossi per violazione delle linee guida 7,26 milioni appartenevano ad utenti sospettati di essere al di sotto della soglia di età minima, ha fatto sapere la società. È la prima volta che TikTok pubblica il numero di account minorenni cancellati dalla sua piattaforma. TikTok, di proprietà della multinazionale cinese ByteDance, ha suscitato particolare attenzione a causa della quantità di dati raccolti dal suo algoritmo e della sua popolarità riscossa soprattutto tra i giovani. L'anno scorso, il "New York Times" ha riportato che più di un terzo degli utenti giornalieri di TikTok negli Stati Uniti ha 14 anni o meno. Negli Usa, è richiesto ai siti web di ottenere l'autorizzazione dei genitori prima di raccogliere dati su minori di 13 anni, in linea con il Children's Online Privacy Protection Act. Tuttavia, molti ragazzi nascondono la loro età e creano comunque account sui social media, da Instagram a YouTube. (Cip)