Business news: la Cina aderisce alla proposta Usa su tassa minima globale

- La Cina risulta tra i 130 Paesi che sostengono la tassa minima sul reddito delle società di almeno il 15 per cento. Lo riferisce il quotidiano "South China Morning Post", a seguito dei recenti colloqui di Parigi tenuti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Secondo quanto emerso dai colloqui, l'imposta minima sulle società potrebbe produrre 150 miliardi di dollari di entrate fiscali globali in più ogni anno. "Con la tassa minima globale in vigore, le multinazionali non saranno più in grado di mettere i Paesi l'uno contro l'altro nel tentativo di abbassare le aliquote fiscali", ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. I dettagli dell'accordo dovrebbero essere concordati entro ottobre e le nuove regole entreranno in vigore entro il 2023. (Cip)