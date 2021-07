Business news: Egitto, francese Ratp inizia gestione Linea 3 metropolitana del Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti egiziano, il generale Kamel al Wazir, ha annunciato l’inizio della gestione e manutenzione della Linea 3 della metropolitana al Cairo da parte della società francese Ratp. Lo riferisce un comunicato stampa diffuso dal ministero dei Trasporti egiziano. “La società francese è una entità con una grande esperienza nei settori della gestione, e manutenzione di questi progetti in un paese in cui le condizioni e la natura dell'operazione sono simili alle linee della metropolitana del Grande Cairo". La costruzione della Linea 3 della metropolitana del Cairo ha preso il via nel 2006 con l'apertura della prima sezione il 21 febbraio 2012. Da progetto, la linea sarà composta da 39 stazioni, di cui 26 in galleria, undici sopraelevate e due di superficie. L'intera linea, ad eccezione della diramazione tra piazza Heliopolis e l'Aeroporto internazionale del Cairo, sarà completata entro novembre 2022. (Cae)