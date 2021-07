Business news: Bahrein, sviluppo progetti fotovoltaici con Arabia Saudita e Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell'Associazione degli imprenditori del Bahrein, Khaled al Zayani, ha affermato che le aziende del Regno stanno attualmente attuando due progetti solari fotovoltaici in Turchia e Arabia Saudita. Il Regno aveva già realizzato un progetto in Mozambico e sta valutando di investire anche in Egitto. Al Zayani ha aggiunto, a margine del Forum sulle opportunità di investimento nel settore finanziario e bancario in Egitto e Bahrain, tenuto dalle associazioni di imprenditori dei due Paesi domenica 27 giugno, che l'associazione contribuisce nella raccolta dei fondi necessari per i progetti, sia locali che esteri. Al Zayani ha dichiarato che il Bahrain mira a diversificare le fonti di energia rinnovabile per ridurre le emissioni di carbonio, come parte degli sforzi internazionali per il cambiamento climatico, e mira ad aumentare la quota di energia rinnovabile del 5 per cento, entro il 2025 e del 10 per entro il 2035. (Res)