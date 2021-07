Business news: Algeria, Somiphos ha esportato 1 milione di tonnellate di fosfati in 6 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società mineraria dell’Algeria Somiphos, parte del gruppo Manadjim el Djazair (Manal), ha esportato, durante i primi sei mesi del 2021, circa un milione di tonnellate di fosfati. Lo ha dichiarato il ministero dell’Energia e delle Miniere in un comunicato stampa, affermando che il quantitativo di fosfati esportato “rappresenta il 125 per cento in più dell’obiettivo prefissato per il primo semestre di quest’anno, ed è stato raggiunto grazie a una strategia messa in atto dal ministero dell’Energia e delle Miniere volta a migliorare le prestazioni e l’efficienza delle aziende del settore minerario”. “Un tale risultato non sarebbe mai stato raggiunto senza gli sforzi congiunti dei diversi partner, produttori e trasportatori, come la Società nazionale dei trasporti ferroviari (Sntf) e la società che gestisce i servizi portuale della città di Annaba”, ha dichiarato la società algerina nel comunicato. Da segnalare che, nello stesso periodo dello scorso anno, le esportazioni di fosfati hanno raggiunto il mezzo milione di tonnellate, mentre solo nello scorso maggio le esportazioni hanno raggiunto le 271 mila tonnellate. (Ala)