Business news: Oman, deficit di bilancio a 2,3 miliardi di dollari nei primi cinque mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit di bilancio dell’Oman è aumentato, nei primi cinque mesi del 2021, del 348 per cento su base annua, a 890,2 milioni di rial (2,3 miliardi di dollari), in conseguenza della pandemia di Covid-19. Lo afferma un rapporto mensile del ministero delle Finanze omanita, secondo cui il valore del deficit è più che triplicato rispetto ai 198,4 milioni di rial (516,8 milioni di dollari) dello stesso periodo del 2020. Le spese generali del bilancio hanno registrato un calo del 2,9 per cento, raggiungendo i 4,44 miliardi di rial (11,56 miliardi di dollari), mentre sono scese del 18,8 per cento le entrate, toccando quota 3,55 miliardi di rial (9,24 miliardi di dollari). (Res)