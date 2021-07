Business news: Malesia, dopo proroga restrizioni governo annuncia piano di stimoli da 30 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Muhyiddin Yassin, ha annunciato un pacchetto di stimolo fiscale del valore di 30 miliardi di euro per sostenere il Paese a fronte del lockdown nazionale, che è stato prorogato per la seconda volta. Il premier ha presentato il piano in un discorso trasmesso in televisione, specificando che “i fondi saranno erogati sotto forma di uno stimolo fiscale diretto”, e che il governo verserà i primi due miliardi di euro “entro la fine dell’anno”. “Coloro che chiedono una moratoria di sei mesi sui rimborsi dei prestiti riceveranno un'approvazione automatica, indipendentemente dal loro stato di reddito”, ha spiegato il capo del governo. Le autorità, inoltre, offriranno agevolazioni fiscali alle aziende che operano nel settore alberghiero, aumenteranno i fondi per aiutare i micro imprenditori e investiranno parte del denaro per estendere il programma di sussidi salariali. (Fim)