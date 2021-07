Business news: edizione taiwanese di "Apple Daily" cerca potenziali acquirenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'edizione taiwanese della testata pro-democrazia "Apple Daily" è alla ricerca di un potenziale acquirente. Lo ha reso noto la società editoriale "Next Digital", un mese dopo la sospensione dell'edizione cartacea a causa delle perdite operative accumulate dalla testata. Next Digital ha fatto sapere di aver avviato trattative con "un potenziale acquirente" per l'azienda Sino International e le sue sussidiarie, che pubblicano la versione digitale di "Apple Daily" a Taiwan. "Le parti hanno concordato di negoziare la firma di accordi di transazione definitivi entro il 30 luglio 2021 o in una data successiva che possa essere concordata", afferma la nota di Next Digital. L'annuncio giunge meno di una settimana dopo che il giornale ha rilasciato un'altra nota, nella quale si afferma che le operazioni non sono state influenzate dalla chiusura dell'edizione di Hong Kong di "Apple Daily" e che le sussidiarie di Next Digital sono finanziariamente indipendenti l'una dall'altra. L'edizione di Hong Kong "Apple Daily" ha cessato le sue attività la scorsa settimana dopo che la polizia ha arrestato cinque dei suoi dirigenti per motivi di sicurezza nazionale e successivamente ha congelato i beni della testata. (Cip)