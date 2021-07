Business news: Banca centrale Thailandia, liquidità adeguata per ripresa ma pronti ad altre misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso d’interesse della Thailandia è ai minimi storici, ma la liquidità nel sistema bancario è ampia e non impedisce la ripresa economica. Lo ha dichiarato il governatore della banca centrale della Thailandia (Bot), Sethaput Suthiwartnarueput, in un video pubblicato sul canale Youtube della Bot. Il tasso d’interesse si è attestato allo 0,5 per cento dalla metà dell'anno scorso. “Le misure finanziarie introdotte finora sono state sufficienti e la Bot è pronta ad adottarne altre se necessario”, ha detto il governatore. (Fim)