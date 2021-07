Business news: Indonesia-Italia, iniziative a Giacarta per il Design Day

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'Italian Design Day 2021, l'ambasciata d'Italia e l'Istituto italiano di cultura di Giacarta, in Indonesia, in collaborazione con Milano Design Film Festival e Indonesian Contemporary Art and Design presentano vari eventi. Si inizia il 5 luglio con il webinar "Business e cultura", nel corso del quale il designer italiano Francesco Faccin e il designer indonesiano Danton Sihombing dialogheranno con Maria Battaglia, direttrice dell’Istituto italiano di cultura, e Silvia Robertazzi, curatrice e co-fondatrice di Milano Design Film Festival (link per la registrazione: https://bit.ly/idd2021). Dal 5 all’8 luglio saranno poi proiettati quattro docufilm sul tema: si inizia il 5 luglio con "L’Adelaide", di Emilio Tremolada, per proseguire il 6 luglio con "Amare Gio Ponti" di Francesca Molteni; il 7 luglio con "Tobia Scarpa. L’anima segreta delle cose" di Elia Romanelli e finire l’8 luglio con "Le radici e le ali" di Michele Ferrari. (Com)