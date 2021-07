© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attività manifatturiera dell’India si è contratta a giugno, per la prima volta da undici mesi, da luglio 2020, per effetto dei lockdown locali imposti per contenere la seconda ondata dell’epidemia di coronavirus. L’indice dei direttori d’acquisto Ihs Markit è sceso a 48,1, in zona contrazione (sotto quota 50) da 50,8 di maggio. (Inn)