Business news: Bers, crescita economica Tunisia al 2,7 per cento nel 2021

- Dopo un crollo dell’8,8 per cento nel 2020, l’economia della Tunisia si è contratta del 3 per cento su base annua nel primo trimestre dell’anno in corso, mentre nel 2021 e nel 2022 dovrebbe tornare a crescere rispettivamente del 2,7 per cento e del 2,9 per cento. Lo riferisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) nelle sue previsioni di crescita economica per la regione del Mediterraneo meridionale e orientale (Semed). “La pandemia di Covid-19 e le relative misure di contenimento hanno determinato una contrazione dell'8,8 per cento dell'economia in Tunisia nel 2020”, spiega la Bers. “Riduzioni significative sono state osservate nei settori del turismo, dei trasporti, manifatturiero, edile, commerciale e tessile”. D’alta parte, aggiunge il rapporto, i settori dell'agricoltura e della trasformazione alimentare hanno registrato “una forte crescita, grazie a un raccolto record di olio d'oliva nel 2019-20”. Il miglioramento delle condizioni meteorologiche sull'agricoltura, secondo la Bers, dovrebbe avere un positivo impatto in particolare sulla produzione di olio d'oliva. “La ripresa – avverte la Bers - dipenderà dal ritmo della vaccinazione che consentirà la riapertura dell'economia, anche per il settore turistico”. Le riforme necessarie per una ripresa forte e sostenibile, aggiunge l’istituzione europea, “sono frenate dalla mancanza di consenso politico e dalle limitate ambizioni di revisione della pubblica amministrazione e delle imprese statali”. Le riforme strutturali sostenute dall'Fmi potrebbero subire “ulteriori ritardi e l'impatto economico sarà probabilmente lento, poiché si prevede che l'inasprimento fiscale impedirà una ripresa più forte. Altri rischi al ribasso includono gli effetti persistenti della pandemia e la lenta ripresa del turismo in tutto il mondo”, concluse la Bers. (Tut)