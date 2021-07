Ue: Fontana (Lega), con Giorgetti piena sintonia su posizione in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Europa l'obiettivo della Lega è quello di avere maggiore forza per incidere. Con il Manifesto siglato nei giorni scorsi possiamo uscire dall'isolamento e ambire ad essere il secondo gruppo per numero di parlamentari in Europa". Lo dichiara in una nota Lorenzo Fontana, parlamentare e responsabile Esteri della Lega. "Vogliamo dialogare con il Ppe - aggiunge - per avere nelle istituzioni europee lo stesso schema che governa già in tanti Stati membri. Scontato il subbuglio creato tra i socialisti di tutta Europa che temono di perdere la loro influenza nelle istituzione Ue". "Noi - sottolinea - lavoriamo per crescere e far prosperare l'Europa sulla base di valori comuni: questo è il faro che ci guida. È chiaro che questi obiettivi siano i medesimi per tutti i leghisti - Giorgetti compreso - che mi ha espresso piena sintonia di intenti nella telefonata che abbiamo avuto oggi".(Com)