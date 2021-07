Russia-Italia: Palmucci (Enit), pandemia ha portato a rinnovamento industria turistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ha imposto al comparto turistico italiano di innovarsi sia sul piano della promozione che su quello della creazione di un prodotto turistico che tenga conto di nuovi flussi. Lo ha dichiarato ad "Agenzia Nova" Giorgio Palmucci, presidente di Enit, in occasione della fiera Innoprom di Ekaterinburg. “Tutto quello che ha comportato la pandemia ha fatto accelerare quella che è una necessaria innovazione in quello che è il turismo italiano. Abbiamo vissuto abbastanza di rendita. In passato, fino al 2019 abbiamo avuto anche dei risultati straordinari, per quello che riguarda il turismo sia straniero che domestico. Eravamo arrivati a 440 milioni di pernottamenti, solo nelle strutture alberghiere. È chiaro che eravamo anche davanti a problemi legati all'overtourism, ad un turismo non sostenibile”, ha dichiarato il direttore Enit. “Devo dire che la pandemia ci ha costretti a dover reagire anche accelerando la necessaria attenzione ad un nuovo tipo di turismo. Fare in modo tale che il nostro Paese non sia rappresentato solo dalle destinazioni più note. Questo significa anche riuscire a raccontare e promuovere tutto il nostro Paese, anche in maniera innovativa, in digitale. Allo stesso tempo fare in maniera tale da pensare alla crescita del turismo-valore, destagionalizzato, decongestionato, che sia in grado di accogliere anche i turisti dal resto del mondo, non solo quelli affezionati”, ha concluso Palmucci. (Rum)