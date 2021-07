Argentina-Italia: omaggio del Congresso ebraico latino americano all'ambasciatore Manzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque alberi sono stati piantati in Israele e dedicati all'ambasciatore italiano in Argentina Giuseppe Manzo, quale segno di riconoscenza da parte della comunità ebraica nel Paese sudamericano. Con una decisione resa nota in coincidenza con la fine del mandato del diplomatico italiano a Buenos Aires, il Congresso ebraico latino americano ha voluto ringraziare in questo modo l'ambasciatore Manzo "per il lavoro comune e il sincero impegno nel costruire legami duraturi". L'Argentina – dove risiede oltre un milione di cittadini italiani – ospita una delle più grandi e attive comunità ebraiche del mondo, cui sono stati tra l'altro dedicati numerosi eventi anche in occasione della presidenza italiana dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (Ihra). Nei giorni scorsi, sempre in coincidenza con la fase finale della sua missione in Argentina, l'ambasciatore Manzo aveva ricevuto dalle autorità argentine la più alta onorificenza concessa dal Paese sudamericano, la Gran Croce dell'Ordine di Maggio al Merito. (Abu)