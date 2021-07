Business news: centrale idroelettrica di Baihetan avvia produzione in Cina, congratulazioni di Xi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina Xi Jinping ha scritto un messaggio di congratulazioni per l'avvio del funzionamento della prima unità di generazione della stazione idroelettrica di Baihetan, nel sud-ovest del Paese. Lo ha riferito l'emittente televisiva cinese "Cgtn". L'unità di generazione è entrata in funzione e la centrale idroelettrica è la seconda più grande al mondo dopo quella della diga delle Tre Gole, sempre in Cina. La diga di Baihetan, sul fiume Jinsha nella Cina sud-occidentale, fa parte del piano del Paese per neutralizzare le emissioni di anidride carbonica nei prossimi decenni. Il progetto ha una capacità di 16 milioni di chilowatt (Kw) e potrebbe generare più di 62 miliardi di Kw di elettricità per anno. In termini di capacità installata, la centrale è seconda solo alla diga delle Tre Gole nella provincia di Hubei, nella Cina centrale, e viene descritta come la "più intelligente", grazie alle tecnologie che consentono un controllo preciso delle intelligenze artificiali sulla miscelazione del cemento e del raffreddamento. (Cip)