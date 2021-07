Business news: India, governo lancia nuovo pacchetto di misure di sostegno e stimolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra delle Finanze dell’India, Nirmala Sitharaman, ha annunciato una serie di misure di sostegno per i settori colpiti dalla seconda ondata di pandemia di coronavirus. Il pacchetto, riferisce un comunicato del suo dicastero, comprende 17 misure raggruppate in tre categorie: sollievo economico, rafforzamento della salute pubblica e impulso alla crescita e all’occupazione. L’importo complessivo è di quasi 6.300 miliardi di rupie (quasi 71 miliardi di euro). Otto misure sono destinate ai settori colpiti, con particolare riferimento al turismo. Un programma di garanzie per i prestiti (1.100 miliardi di rupie) punta a sostenere le categorie più in difficoltà, tra le quali 10.700 guide turistiche di livello regionale e circa mille stakeholder riconosciuti dal ministero del Turismo: questi ultimi potrebbero ottenere prestiti fino a un milione di rupie mentre le guide fino a centomila rupie. Inoltre, è previsto il rilascio gratuito di 500 mila visti fino al 31 marzo 2022 (per un costo di un miliardo di rupie). (Inn)