Business news: Thailandia, 550 mila posti di lavoro persi nel secondo trimestre

- La Thailandia ha perso 550 mila posti di lavoro nel settore del turismo nel secondo trimestre del 2021. È quanto emerge da un’indagine del Consiglio del turismo thailandese (Tct), secondo cui l’epidemia di coronavirus ha causato anche la chiusura temporanea del 36 per cento delle imprese turistiche e del quattro per cento a livello permanente. “Il tasso di occupazione degli hotel è sceso al dieci per cento nel secondo trimestre rispetto al 20 per cento dei primi tre mesi dell’anno”, ha riferito il Consiglio. Dall’inizio della pandemia di Covid-19, “oltre due milioni di lavoratori nel settore del turismo hanno perso il lavoro, di cui 400 mila solo nel primo trimestre del 2021”, ha rivelato Chamnan Srisawat, presidente del Tct. L'industria ricettiva spera che l’afflusso turistico aumenti con la riapertura dell'isola di Phuket ai visitatori vaccinati, ma si attendono numeri irrisori rispetto ai quasi 40 milioni di turisti stranieri che nel 2019 hanno visitato la Thailandia. "La maggior parte degli operatori turistici ha un flusso di cassa solo per un massimo di sei mesi, e se l'epidemia non riuscirà ad essere controllata e l'economia non migliora per allora, molte imprese saranno chiuse", ha detto Chamnan. (Fim)