Business news: Cina, 2 milioni di veicoli a nuova energia immatricolati nel 2021

- Le vendite di nuovi veicoli energetici (Nev) in Cina sono cresciute del 159,7 per cento a 217 mila unità nel mese di maggio, e si prevede che le vendite supereranno i due milioni di unità entro la fine del 2021 grazie alle linee guida sulle emissioni inquinanti del Paese e agli obiettivi di neutralizzazione del carbonio. Lo ha affermato Shi Jianhua, vicesegretario generale della Associazione cinese dei produttori di automobili (Caam). Il progresso tecnologico e la maggiore disponibilità di modelli hanno contribuito all'aumento delle vendite di Nev, ponendo nuove sfide quali la carenza di chip e l'aumento dei prezzi delle materie prime che devono ancora essere affrontate con urgenza, ha dichiarato Shi. Le politiche di sostegno del governo hanno reso i veicoli a nuova energia la prima scelta di più consumatori. Tuttavia, la stabilità e l'affidabilità del prodotto sono ancora la principale preoccupazione dei produttori di Nev, ha affermato il vicesegretario generale. L'aumento dei prezzi di materie prime come il minerale di ferro e l'acciaio negli ultimi mesi ha ulteriormente aumentato i costi dei produttori di auto, in particolare l'industria delle batterie. "Se la carenza di chip per auto diventerà la norma, influenzerà sicuramente lo sviluppo del settore", ha affermato Shi. (Cip)