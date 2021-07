Business news: India, Tata Motors punta al lancio di dieci modelli elettrici entro il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda automobilistica indiana Tata Motors sta pianificando il lancio di dieci veicoli elettrici nei prossimi quattro anni. La casa madre, Tata Sons, inoltre, sta considerando opportunità di investimenti nella produzione di batterie agli ioni di litio in Europa. Il gruppo sta pensando anche allo sviluppo di un software per auto. Lo ha dichiarato Natarajan Chandrasekaran, presidente di entrambe le compagnie, in occasione della presentazione del rapporto 2020-21. Chandrasekaran ha precisato che nel portafoglio aziendale la quota dei veicoli elettrici è raddoppiata, salendo al due per cento, e che i dieci modelli che saranno lanciati entro il 2025 saranno destinati sia al trasporto di merci sia di persone. Jaguar Land Rover, marchio britannico di Tata, ha già annunciato recentemente che dal 2025 produrrà solo modelli alimentati a elettricità. (Inn)