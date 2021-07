Business news: banca centrale India, attività economica intaccata da seconda ondata epidemica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attività economica dell’India è stata intaccata dalla gravità della seconda ondata epidemica. Tuttavia, le misure di politica monetaria, regolamentare e fiscale hanno contribuito a ridurre il rischio di solvibilità delle entità finanziarie e a mantenere la stabilità finanziaria. È quanto emerge dal 23mo Rapporto sulla stabilità finanziaria, pubblicato ieri dalla Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale. Il documento evidenzia che il coefficiente di adeguatezza patrimoniale delle banche commerciali è aumentato (16,03), ma che gli stress test macro indicano che le attività deteriorate lorde potrebbe aumentare (dal 7,48 per cento di marzo al 9,80 per cento a marzo 2022 o perfino all'11,22 per cento nello scenario peggiore). In conclusione, le banche dovranno rafforzare le loro posizioni di capitale e liquidità mentre rispondono alla domanda di credito di un’economia in ripresa. (Inn)