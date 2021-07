Russia: Covid, sindaco di Mosca annuncia accelerazione nelle vaccinazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo in Russia sono stati registrati 24.439 nuovi casi di coronavirus in 24 ore, portando il totale cumulativo a 5.585.799, come annunciato dalle autorità federali. Il maggior numero di nuovi casi – 7.447 – è stato registrato a Mosca, seguito da 2.596 casi nella regione della capitale e 1.733 a San Pietroburgo. Nelle stesse 24 ore sono stati registrati 697 decessi di persone per Covid-19, il che porta il totale cumulativo a 137.262. (Rum)