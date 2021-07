Latina: tornano a Fondi due importanti manufatti risalenti al IV Secolo a.C. rubati 41 anni fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due teste in marmo risalenti al IV Secolo a.C. sono state restituite a Beniamino Maschietto, sindaco di Fondi, da parte del comandante del Nucleo carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale di Napoli, Maggiore Giampaolo Brasili. I manufatti sono stati asportate il 3 gennaio 1980 e riconosciute dell’ex direttore del Museo Alessandro De Bonis. La restituzione ha avuto luogo nella sala consiliare del Comune di Fondi alla presenza del nuovo direttore del Museo civico di Fondi Alfredo Moraci e del capitano Francesco Vivona, comandante della Compagnia carabinieri di Terracina. L’attività investigativa che ha consentito il recupero delle due opere archeologiche coordinata in principio dalla Procura di Napoli, prende spunto da mirati approfondimenti finalizzati ad accertare violazioni illecite commesse ai danni del Palazzo D’Avalos di Napoli, di proprietà dell’omonima famiglia rappresentante di una delle casate più importanti del Regno di Napoli a partire dal XV secolo. Sono stati così recuperati numerosi beni che erano stati illecitamente sottratti, tra cui spicca l’intero patrimonio archivistico composto da più di 800mila documenti, insieme a numerosi reperti archeologici. (segue) (Com)