Business news: Cina, società di Chengdu presenta il primo treno per ferrovia sospesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società cinese Zhongtang Air Rail Technology ha prodotto a Chengdu, nella provincia del Sichuan, nella Cina sud-occidentale, il primo mezzo su rotaia sospesa a nuova energia. Il progetto, Dayi Air-rail, include la prima nuova linea dimostrativa in Cina che, guidata da un alimentatore a batteria al litio, ambisce a rendere i trasporti per passeggeri maggiormente sostenibili. Secondo l'emittente televisiva cinese "Cctv", la società ha in programma di terminare la costruzione entro la fine dell'anno. Con una capacità massima di 120 passeggeri, il Dayi Air-rail potrà coprire una distanza di circa 11,5 chilometri a una velocità progettata di 80 chilometri all'ora. Al momento il piano prevede quattro stazioni che collegano diversi importanti punti turistici. "La nuova generazione di veicoli pesa circa 2,5 tonnellate, 0,5 tonnellate in meno rispetto a quelle tradizionali e ha il coefficiente di peso proprio più basso del settore", ha dichiarato Zhong Min, vicedirettore generale di Zhongtang Air Rail. (Cip)