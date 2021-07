Business news: compagnia aerea China Southern Airlines adotterà sistema operativo di Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea China Southern Airlines sarà la prima della Cina continentale ad adottare il sistema Harmony di Huawei per accelerare la trasformazione digitale degli aerei. Lo ha reso noto la stessa società in un comunicato. Grazie a HarmonyOS 2 di Huawei, gli aerei di China Southern Airlines potranno offrire ai passeggeri una prenotazione più agevole per i biglietti, con aggiornamenti sullo stato dei voli e altre informazioni. Il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei ha lanciato in via ufficiale, lo scorso 2 giugno, la versione aggiornata del suo sistema operativo per smartphone HarmonyOS. L'iniziativa ha anche aperto la strada alla società high-tech cinese per competere con il dominio dei sistemi operativi di Google e Apple. HarmonyOS sarà installato su circa 300 milioni di dispositivi entro la fine del 2021, di cui circa 200 milioni saranno dispositivi di Huawei, ha fatto sapere il produttore di smartphone cinese. Finora, più di 300 applicazioni e servizi partner, mille partner hardware e 500 mila sviluppatori hanno partecipato alla realizzazione di HarmonyOS. (Cip)