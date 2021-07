Milano 2021: Bernardo, candidato civico di centrodestra, riaccendiamo luce su città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 15.30 il professor Luca Bernardo, è atteso al gazebo della Lega in via Fauchè per firmare per i referendum per la riforma della giustizia. Poche righe di tam tam sui social che fanno pensare che il candidato del centro destra sia stato finalmente individuato. Alle 15.30 il candidato in pectore del centrodestra, Luca Bernardo, responsabile della Casa Pediatrica del Fatebenefratelli e direttore del dipartimento della medicina dell’infanzia e adolescenza dell’ospedale, si presenta al banchetto che si tiene al mercato rionale e specifica subito: " Io sono disponibile, sono loro che mi devono scegliere. Con Salvini una telefonata c'è stata, non ho ancora sentito Berlusconi e Meloni”. E poi sottolinea che “essendo il pediatra di tanti bambini, i cui genitori sono anche deputati, mi stimano sotto quel punto di vista”. Un riferimento, probabilmente, alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorso dal vice capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, che aveva detto di conoscerlo perché pediatra di sua figlia. Ronzulli aveva aggiunto che “non potrei che essere contenta perché conosco le qualità umane e professionali di Luca, ma servirà ancora un approfondimento collegiale”. (segue) (Rem)