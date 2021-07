Milano 2021: Bernardo, candidato civico di centrodestra, riaccendiamo luce su città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il professore, che si è definito "candidato civico con l'appoggio ovviamente del centrodestra" e che ha detto di aver votato la coalizione di centrodestra alle ultime elezioni, mantenendo il riserbo su quale partito, ha subito annunciato, in caso di candidatura, una campagna elettorale “non gridata, perché dobbiamo spiegare alle persone cosa dobbiamo fare, non cosa vogliamo gridare”. Un bon ton che ha mostrato subito anche nei confronti del suo eventuale competitor, l'attuale sindaco, nonché candidato del centrosinistra, Giuseppe Sala. “"Sala è stato un bravo sindaco, è una brava persona, non ho nulla da dire, abbiamo probabilmente idee diverse su qualche cosa, forse qualcosa di più, per il resto lo ritengo un gran signore”. Parole misurate, “non gridate”, di chi non è ancora il candidato ufficiale, ma anche di chi sottolinea che "è la città che ha speso il mio nome, per quello che ho fatto in questi anni, nell'ambito della sanità, soprattutto nel sociale, e questo mi ha inorgoglito ed è una grande soddisfazione. Poi sono a disposizione. Stimo trasversalmente tutti, ma io vengo dalla città, non arrivo certamente dai partiti, nel senso positivo del termine”. (segue) (Rem)