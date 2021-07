Rifiuti: Pelonzi (Pd), scelte Raggi hanno portato al disastro Ama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le dichiarazioni dell'ex consigliere di amministrazione di Ama confermano che la responsabilità dell'emergenza rifiuti è tutta della Sindaca. Il piano predisposto per costruire 14 impianti nel territorio di Roma, l'assunzione di personale per la differenziata e la sostituzione dei cassonetti completamente ignorati dalla Giunta Raggi. Lo spettro della privatizzazione della chiusura del ciclo dei rifiuti con Ama ridotta ad una cooperativa di spazzamento è forte. La necessità di una discarica importante nasce dalla mancata pianificazione degli impianti. Ancora oggi in piena emergenza la Sindaca non si assume le sue responsabilità preferendo la campagna elettorale al benessere della città. La defenestrazione di sei amministratori di Ama ci fa chiedere se il disastro di Ama sia provocato da incompetenza o se non vi sia una strategia?". Così in una nota Antongiulio Pelonzi, capogruppo Pd in assemblea Capitolina. (Com)