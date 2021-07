Brasile: in diverse città manifestazioni per diritti e vaccini e proteste contro Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gruppi di manifestanti si sono radunati in diverse città del Brasile oggi per protestare contro il presidente, Jair Bolsonaro, e chiedere più vaccini contro il coronavirus e il ritorno agli aiuti di emergenza. Tra le richieste dei manifestanti l’impeachment di Bolsonaro, per il quale la Corte suprema federale (Stf) ha disposto l’apertura di un’inchiesta sul caso Covaxin, accogliendo la richiesta della Procura generale della Repubblica (Pgr). Le manifestazioni, secondo quanto riportato dai media locali, sono state perlopiù pacifiche e con i partecipanti che indossavano le mascherine. A Rio de Janeiro i cittadini sono scesi in strada anche per chiedere più rispetto per la comunità nera e per quella Lgbtqia+. A Belo Horizonte è stata anche ricordata l’attivista per i diritti umani Marielle Franco, assassinata nel 2018. A Joao Pessoa sono state esposte immagini di vittime del Covid mentre a Porto Velho le vittime sono state rappresentate da croci. A San Paolo hanno sfilato anche rappresentanti delle comunità indigene con striscioni in difesa delle loro terre.(Brb)