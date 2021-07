Roma 2021: Gualtieri, cittadini e associazioni mobilitati in autodifesa contro disastri Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A Roma si gioca una partita di ripristino di governo. Abbiamo cittadini spazzini. Cittadini che affittano un trattore coma e Primavalle, per tagliere l’erba nei parchi. Questo è uno dei pochi aspetti positivi dell’amministrazione di Virginia Raggi che in 5 anni ha prodotto un sistema di autodifesa e di protagonismo dei romani che è straordinario. Ormai ci sono comitati di cittadini che tentano di fare ciò che il comune non fa. C’è stata una mobilitazione della società in autodifesa, in autotutela, di fronte a questo disastro”. Lo ha detto Roberto Gualtieri candidato a sindaco di Roma per la coalizione del centro sinistra, intervenendo alla Conferenza programmatica del Partito socialista italiano.(Rer)