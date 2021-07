Roma 2021: Gualtieri, Campidoglio come Zio Paperone, non spende ma città cade a pezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quando ho accettato” la candidatura a sindaco di Roma “ho chiesto di vedere i bilanci di Roma Capitale. Sono rimasto sconvolto. C’è una lunga tradizione storica di battaglie per rafforzare risorse per Roma, a cui noi contribuiremo, ma colpisce che da quei bilanci”, si capisce che “pur avendo sconfitto l’austerity in Europa mettendo da parte il pareggio di bilancio, al Campidoglio si va avanti con l’avanzo di bilancio; un po’ come il forziere di Zio Paperone che accumula risorse non spese. Quindi Roma non spende. Non spende per spese correnti, non fa investimenti e la città cade a pezzi. La sfida è quella che deve vedere tutti i romani mobilitati per ripristinare la buona amministrazione”. Lo ha detto Roberto Gualtieri candidato a sindaco di Roma per la coalizione del centro sinistra, intervenendo alla Conferenza programmatica del Partito socialista italiano.(Rer)