Covid: Silb Roma, feste e balli in piazza ma discoteche chiuse

- Di fronte ai festeggiamenti incontenibili delle piazze in cui si celebra la vittoria azzurra, i gestori dei club rimangono interdetti. "Festa e balli in piazza sì, in discoteca no -afferma Antonio Flamini, presidente di Silb Roma (Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo), a seguito degli "assembramenti autorizzati in strada e non nei locali, laddove i gestori potrebbero garantire maggior sicurezza e controllo in ambienti certificati covid free". La Nazionale di Calcio italiana vola in semifinale a Euro2020, pronta ad affrontare la Spagna il prossimo martedì 6 luglio. La gioia nelle piazze è inarrestabile, come mostrano le tante immagini che, in breve, fanno il giro dei social e danno corpo alla folle notte azzurra che, da Piazza del Popolo alle tante altre città d'Italia, si propaga in un lungo abbraccio tricolore. E proprio in piazza ci si aspetta di tornare in occasione dell'attesa partita contro la Spagna. "Quelli che abbiamo visto sono assembramenti autorizzati", si legge nella nota di Silb Roma, "a scapito di quelli invece potenzialmente più controllabili, che avverrebbero nei locali, se il Governo desse il via libera alle ripartenze dei club (soprattutto all'aperto). Nonostante infatti il parere favorevole alla riapertura dei Sottosegretari al Ministero della Salute, Costa e Sileri, unito al parere positivo del Cts, le discoteche – per inerzia del Governo – rimarranno ancora chiuse, mentre nel Paese prendono il via serate organizzate in luoghi come bar, ristoranti, stabilimenti balneari, ritrovi non autorizzati oppure piazze e strade adibite alle proiezioni degli Europei e, chi più ne ha, più ne metta. Insomma: si balla, festeggia e ci si accalca ovunque, meno che in discoteca. "Quelle viste a Piazza del Popolo sono immagini inaudite: oltre al danno, anche la beffa", conclude Antonio Flamini.(Com)