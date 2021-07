Milano 2021: Bernardo, candidato civico di centrodestra, riaccendiamo luce su città (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che il covid e l'impatto sul social che avrà la pandemia, saranno i due temi fondamentali di questa campagna elettorale, lo hanno confermato entrambi i contendenti: quello ufficiale del centrosinistra e quello "in pectore" del centrodestra. Oggi, infatti, il sindaco Sala, parlando con i giornalisti a margine della presentazione della lista elettorale "Milano Unita" aveva detto che "Se sarò rieletto sarò più coraggioso nelle scelte per le politiche sociali”. E oggi, Bernardo, rispondendo a chi gli ha chiesto in cosa si senta diverso da Sala, ha risposto ricordando che "io faccio il medico, l'ospedale lo vivo, vivo con le mani dentro il sociale. Questa è una piccola differenza tra noi”. E ancora, parlando delle priorità per la città ha spiegato che "Milano deve essere rilanciata non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale". "Le persone - ha proseguito - hanno voglia di fare, di essere operose e, soprattutto, di uscire da questo nemico invisibile che ci ha colpito tutti. La cosa importante è tornare a lavorare tutti e soprattutto rilanciare Milano che è stata dal '400 in poi una grande città dal punto di vista nazionale e internazionale". Il Covid, ha chiosato Bernardo, "io l'ho vissuto, ho lavorato vivendo un mese e mezzo in ospedale. Abbiamo lavorato tanto, e questo ha fatto sì che molte persone tornassero a casa. Abbiamo perso una generazione di anziani, di adulti, e credo che quello che dobbiamo fare è riaccendere la luce su Milano e guardare al futuro". (Rem)