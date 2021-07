Imprese: Confcommercio, saldi estivi milanesi, partenza positiva con + 30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buona partenza per i saldi estivi milanesi con un + 30 per cento rispetto allo scorso anno. È quanto emerge dai primi riscontri della rete associativa vie di Confcommercio Milano: “Un avvio confortante, in alcuni casi effervescente con piccole code fuori dai negozi” afferma Gabriel Meghnagi, presidente della rete associativa vie di Confcommercio Milano. “I saldi estivi di quest’anno, fortunatamente – prosegue - non sono paragonabili a quelli 2020 sotto l’influsso della faticosa ripartenza post-lockdown e oltretutto partiti in deciso ritardo. Già nel giugno appena chiuso abbiamo registrato un incremento del 15 per cento rispetto a giugno 2020”. “Il clima di fiducia, con la zona bianca, è cresciuto. C’è più ottimismo nei consumatori anche se si risente dell’assenza di turisti, ma questi saldi estivi – dice Meghnagi – sarebbero però dovuti partire prima e in un giorno feriale. Non un sabato di luglio quando, solo per il weekend, molti sono al mare o in montagna”. Lo scontrino medio di oggi si attesta sui 100 euro, ma con gli acquisti in più punti vendita la spesa complessiva arriva ai 250 euro. “Il 95 per cento dei pagamenti – rileva Meghnagi - viene effettuato con la moneta elettronica”. La percentuale media di sconto parte dal 30 per cento. Prodotti più venduti in questa prima giornata milanese dei saldi: abbigliamento donna (in particolare maglieria, abiti, costumi) e calzatura donna, poi uomo (soprattutto pantaloni, polo, magliette estive) e bambino. Gli sconti maggiori si registrano sui capi primaverili. (Com)