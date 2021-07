Colombia: presidente Duque modifica composizione del Consiglio di sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha modificato per decreto la composizione del Consiglio di sicurezza nazionale. In base al decreto 741, che reca la data di ieri, nel Consiglio, tradizionalmente composto solo dai rappresentanti delle agenzie di sicurezza e dei ministeri responsabili dell'ordine pubblico e delle relazioni internazionali, saranno rappresentati anche altri ministeri. Nel Consiglio, dunque, siederanno il presidente della Repubblica, che lo presiederà; i ministri dell’Interno, degli Esteri, delle Finanze, della Giustizia, della Difesa, della Salute, dell’Ambiente, delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione; i direttori dei dipartimenti dell’Amministrazione presidenziale, della Pianificazione nazionale e dell’Intelligence amministrativa nazionale; il comandante delle forze armate, il direttore della polizia nazionale e il consigliere presidenziale per la Sicurezza nazionale. (segue) (Mec)