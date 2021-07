Colombia: presidente Duque modifica composizione del Consiglio di sicurezza nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest’ultimo, Rafael Guarin, ha affermato che “nel Paese non c’è mai stata una politica a lungo termine che difenda gli interessi nazionali della Colombia nel mondo, con una prospettiva ampia, che vada oltre il tradizionale approccio di difesa, che si limita alle questioni militari e di polizia” e che “il nuovo Consiglio fornirà una vera strategia che comprende in modo olistico le minacce e le sfide alla sicurezza nazionale”. Il nuovo Consiglio dovrà adottare la Strategia per la sicurezza nazionale e la Strategia per l’intelligence nazionale, nuovi documenti alla cui stesura concorreranno tutti gli enti coinvolti e che saranno di pubblico dominio. Il Consiglio di sicurezza nazionale si riunirà con cadenza trimestrale, previa convocazione della segreteria tecnica, affidata al consigliere presidenziale per la Sicurezza nazionale, o in via straordinaria per decisione del presidente della Repubblica. (Mec)