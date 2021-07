Business news: Fitch conferma rating Cina, prospettive stabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia internazionale di valutazione del credito Fitch Ratings ha confermato la valutazione dell'emittente di valuta estera a lungo termine (Idr) della Cina ad A+ con prospettive stabili. L'economia cinese è entrata in una fase matura nella ripresa dalla pandemia, dopo i primi successi del Paese nel contenimento del virus. Il prodotto interno lordo (Pil) è aumentato del 18,3 per cento su base annua nel primo trimestre del 2021, dal 6,5 per cento su base annua nel quarto trimestre del 2020, in parte a causa dell'effetto base della chiusura dello scorso anno. Da allora gli indicatori di attività sono stati contrastanti, ma in linea di massima indicano un rallentamento della domanda interna, controbilanciato da una crescita ancora forte delle esportazioni e dalla produzione manifatturiera nel contesto della ripresa economica globale. Fitch prevede una crescita dell'8,4 per cento nel 2021 (2020: 2,3 per cento) e del 5,5 per cento nel 2022, e continuerà a posizionare la Cina tra le economie più performanti del mondo. (Nys)