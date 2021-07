Business news: Singapore-Regno Unito, al via negoziati per accordo sull'economia digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore e il Regno Unito hanno avviato i negoziati per un accordo sull'economia digitale. È quanto annunciato in un comunicato dal ministero del Commercio e dell'industria di Singapore, secondo cui l'intesa punta a "facilitare il commercio digitale e aprire nuove opportunità tra i due Paesi e per le rispettive regioni, rendendo più facile fare affari digitalmente". L’accordo "includerà la definizione di regole lungimiranti per consentire flussi di dati transfrontalieri affidabili, vietare la localizzazione dei dati e garantire standard elevati nella loro protezione", si legge nel comunicato. Secondo il ministro per i Trasporti S. Iswaran l'accordo sull'economia digitale tra Regno Unito e Singapore (Uksdea) poggerà sulle fondamenta dell'accordo di libero scambio e "promuoverà mercati digitali affidabili, robusti e connessi a beneficio dei nostri cittadini e delle nostre imprese". (Fim)