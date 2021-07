M5s: Castaldo, bene mediazione, continuare progetto comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il nostro Movimento, l'ho ripetuto pochi giorni fa, ha sempre trovato nell'unità la sua più grande forza. Una visione comune, un sogno comune, un cammino percorso insieme, con sensibilità che dovrebbero arricchirci e non dividerci”. Lo scrive su Facebook il vicepresidente del Parlamento europeo ed esponente del Movimento 5 stelle, Fabio Massimo Castaldo, secondo cui “questo cammino, negli ultimi 10 anni, ha incontrato tanti ostacoli e difficoltà, ma la nostra comunità finora è sempre stata più forte di ognuno di essi, rimanendo compatta e coesa”. “Come sapete - scrive il parlamentare europeo - non ho condiviso la posizione, ma soprattutto i toni espressi pochi giorni fa sul blog, e ho sottolineato la centralità e l’importantissimo valore aggiunto rappresentato dalla figura di Giuseppe Conte nel nuovo percorso che il Movimento deve intraprendere”. (segue) (Com)