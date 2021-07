M5s: Castaldo, bene mediazione, continuare progetto comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da persona che ha consacrato tutto il suo impegno e la sua dedizione al nostro sogno e che crede da sempre nel valore del dialogo e della mediazione, non smetterò di dare il mio umile contributo fino all’ultimo istante affinché possa continuare il nostro progetto comune, insieme a entrambi i nostri Giuseppe: per questo sono molto felice della scelta di Beppe di aver proposto un Comitato di 7 persone che dovrà occuparsi proprio delle modifiche allo Statuto del Movimento e lo ringrazio di cuore per questo passo importante che ci infonde fiducia e speranza”. “Conosco il valore e i valori di ognuno di loro, l’esperienza che hanno accumulato nei loro delicatissimi ruoli, e sono convinto che tenendo fermo l’impianto dell’importantissimo lavoro svolto finora potranno dare un contributo risolutivo per mettere a punto delle soluzioni condivise per gli aspetti ancora in bilico” ha aggiunto il parlamentare europeo sottolineando che “sarà fondamentale che questa bozza venga poi pubblicata, condivisa e sottoposta alla discussione e ai contributi di tutta la nostra meravigliosa comunità, così come previsto sin dal principio. (Com)