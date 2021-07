Milano 2021: Bolognini (Lega), Bernardo ha aiutato tanti bambini, potrà aiutare anche la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luca Bernardo "Ha aiutato tanti bambini della città e non solo, quindi nello spirito milanese potrà aiutare la città e tanti che vengono a Milano per motivi diversi. È uno dei tanti nomi che il centrodestra ha messo sul tavolo e in questo caso è significativo perché, come ha detto lui, è la società civile che gli ha chiesto di candidarsi non i partiti e adesso speriamo che all'interno della squadra che vede già tanti nomi anche Luca possa avere un ruolo". Lo spiega ai gazebo della Lega per i referendum sulla giustizia Stefano Bolognini, assessore regionale in Lombardia e Commissario di Milano della Lega Salvini Premier sulla possibile nomina di Luca Bernardo come candidato per il centrodestra alle prossime elezioni per Il capoluogo lombardo. "Martedì potrebbe essere il giorno giusto per il nome del candidato" puntualizza Bolognini rispondendo ai cronisti presenti. "Per ora nessun feedback su Bernardo, ma da quello che leggo sui giornali c'è un ampio consenso anche degli altri partiti per quello che Luca rappresenta. Però ci sono anche gli altri, Gabriele Albertini, Anna Rosa Racca, insomma c'è una parte importante della città, della società civile che crede nel centrodestra e soprattutto vuole cambiare pagina rispetto all'attuale amministrazione e forse anche per questo i sondaggi danno il centrodestra avanti" ha aggiunto Bolognini. (Rem)