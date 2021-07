Iraq: prima riunione cellula per la crisi elettrica, focus su sabotaggi a infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "cellula" per la risoluzione della crisi elettrica in Iraq, creata ieri dal primo ministro Mustafa al Kadhimi, si è riunita per la prima volta a Baghdad sotto la presidenza del premier e ha adottato alcune raccomandazioni tecniche per far fronte alla situazione in cui versa il Paese. “All’incontro ha partecipato lo staff del ministero dell’Elettricità, per indagare sul blackout del sistema elettrico avvenuto ieri all’alba”, afferma una nota dell’ufficio stampa del premier iracheno. Durante la riunione l’unità di crisi ha discusso delle possibili misure da adottare per evitare che si ripeta quanto accaduto, per fornire energia elettrica ai cittadini e trovare soluzioni rapide volte ad aumentare la produzione di elettricità. Al centro dei colloqui tra i membri della cellula vi è stata la protezione delle infrastrutture elettriche e dei tralicci della rete nazionale, colpiti negli ultimi giorni da “sabotatori e terroristi”. (Res)