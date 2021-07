Turismo: Palmucci (Enit), riprendere dialogo con turisti russi è fondamentale per l'Italia

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprendere il dialogo con i turisti russi è fondamentale per il settore italiano. Lo ha detto Giorgio Palmucci, presidente di Enit, a Ekaterinburg, in occasione dell’apertura dei “Giorni dell’Italia”. Palmucci ha ricordato come l’Italia sia partner e Paese ospitato di Innoprom in questa edizione. Il presidente di Enit ha spiegato l’importanza di “mostrare le bellezze e la gastronomia del nostro Paese” per “riprendere il dialogo con i turisti russi”, per riportarli in Italia, “dove riteniamo che siano una fetta importante del turismo straniero”. “Non vediamo l’ora di poterli accogliere in Italia a partire dal prossimo futuro”, ha aggiunto. (Rum)