Covid: Rdif critica "campagna di disinformazione" su vaccino Sputnik V in Slovacchia

- Il vaccino russo Sputnik V contro il Covid-19 è stato oggetto di una massiccia campagna di disinformazione in Slovacchia. Lo ha reso noto il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) in un comunicato. "Sputnik V ha dovuto affrontare una grave campagna di disinformazione legata alla lotta politica interna e alle pressioni esercitate dalla lobby farmaceutica internazionale. Allo stesso tempo, nella vicina Ungheria, dove lo Sputnik V non ha dovuto affrontare tali ostacoli politici, un milione di persone sono state vaccinate con Sputnik V, mentre la domanda dell'Ungheria per il vaccino russo ha superato il volume delle forniture effettive al Paese", afferma la nota. "La differenza tra il successo di Sputnik V in Ungheria, dove il vaccino russo è stato riconosciuto come il più sicuro ed efficiente tra tutti i vaccini utilizzati dal Paese, e l'uso di Sputnik V in Slovacchia, dimostra in modo convincente" la politicizzazione della situazione, si aggiunge nel comunicato dell'Rdif. (Rum)