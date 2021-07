Siria: Amministrazione autonoma curdo-siriana, disponibili a dialogo con Assad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Amministrazione autonoma (anche nota come Rojava), autorità de facto curdo-siriana che controlla diverse aree del nord-est della Siria, ha affermato la propria disponibilità a “dialogare” con il governo del presidente siriano, Bashar al Assad, accogliendo con favore qualunque ruolo di mediazione, tra cui quello svolto dalla Russia. L’amministrazione curdo-siriana lo ha affermato in risposta a un appello lanciato ieri dal ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, che ha invitato i curdi in Siria a dialogare con Assad e a non cedere ai tentativi di imporre loro "tendenze separatiste”. In un comunicato ripreso dall’agenzia di stampa “Hawar”, il dipartimento delle Relazioni esterne afferma che l’Amministrazione autonoma “ha fin dall’inizio affermato che la crisi in Siria può essere risolta solo tramite il dialogo e l’intesa tra siriani e siriani”. Le autorità curdo-siriane “stanno facendo ogni sforzo per ottenere questo risultato, incluso il dialogo con Damasco”, aggiunge la nota. Il principale e più radicato dilemma in Siria, prosegue tuttavia il comunicato, è “che il regime siriano non accetta la realtà del cambiamento nel Paese, e aderisce alla stessa mentalità che ha condotto a questa crisi e alla sofferenza siriana”: per questo, aggiunge, “il regime non dialoga seriamente con nessuna parte siriana, non solo con l’Amministrazione autonoma". In conclusione, le autorità curdo-siriane sono “disposte ad avviare un dialogo con Damasco, ma con la necessità di tenere conto della specificità delle nostre regioni e dei sacrifici che abbiamo fatto contro il terrorismo”, aggiunge il comunicato. (Res)