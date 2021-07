Economia: Di Maio, trasporti e logistica contribuiscono a ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I settori dei trasporti e della logistica contribuiscono alla ripresa dell'Italia. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un post su Facebook. "Oggi a Sorrento ho partecipato con grande piacere all’evento 'Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue economy per la ripartenza'. Un settore che durante la pandemia non si è mai fermato, non ha mai mollato e oggi sta contribuendo fattivamente alla ripresa del Paese. All'Alis, Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile, e al suo presidente Guido Grimaldi va poi il mio ringraziamento per l'invito e per aver organizzato questo importante momento di confronto, che ci permetterà di portare avanti ambiziosi progetti puntando su transizione ecologica, digitalizzazione e sburocratizzazione", ha scritto Di Maio. "Ho anche avuto modo di annunciare che i prossimi 11 e 12 ottobre, sempre qui a Sorrento, organizzeremo il G20 Italy dei ministri del Commercio. Un'altra opportunità per continuare a mettere l'Italia e i suoi punti di forza al centro del mondo. Continuiamo così senza fermarci, il nostro Paese merita di ripartire al massimo delle sue potenzialità", ha aggiunto Di Maio. (Res)